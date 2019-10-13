МИД России обвиняет США в желании подорвать работу ООН

По мнению российского МИДа, долги США перед ООН говорят о стремлении страны подорвать работу организации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил дипломатическому корпусу в Нью-Йорке, что у ООН проблемы с бюджетом и положение ухудшается.

Так, по его данным, к 9 октября 2019 года целых 50 стран-участниц, в том числе и Соединенные Штаты Америки, задолжали организации взносы за текущий год.

В российском МИД отметили, что главный должник — США, долг страны перед международной организацией превысил миллиард долларов. А также связали невыплаты с невыдачей виз некоторым российским дипломатам-участникам заседаний ООН, — все это, по мнению МИД России, действия, направленные на подрывание работы ООН.

Ранее GazetaSPB сообщила, что полиция Лондона задержала бельгийскую принцессу за участие в протестной акции за экологию.