Минздрав: в России снизилась смертность от алкоголя

За последние восемь лет в России на 30% снизилась смертность из-за алкоголя.

Такие данные приводит Минздрав.

«За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь-ассоциированных причин снизился на 30,1% с 47,5 на 100 тыс. населения, а с 2016 года снизился на 13,5% с 38,4 на 100 тысяч населения и по результатам 2018 года составил 33,2 на 100 тысяч населения», — говорится в официальном сообщении Министерства здравоохранения России, сообщает РИА «Новости».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что больше всего умирают от пьянства в дальневосточных регионах, абсолютный лидер — Чукотка. В Чукотском автономном округе коэффициент смертности достиг почти 13 человек на 10 тысяч жителей. Каждый 11 человек в Магаданской области в 2018 году скончался из-за алкоголя. Рейтинг самых пьющих регионов России составило издание РБК на основе региональной статистики. Выяснилось, что алкоголь в стране является практически самой частой причиной смерти. В прошедшем 2018 году такая причина смерти была указана в документах у 48 тысяч россиян.