В Москве загорелась станция метро «Выставочная»

В Москве загорелась станция метро &#171;Выставочная&#187;
Вход на станцию временно закрыт. Фото: Pixabay

Огонь охватил подсобное помещение станции метро «Выставочная» в Москве, его удалось локализовать.

Поступило сообщение о том, что в 12:15 сегодня 14 октября пожарно-спасательная служба получила сообщение о задымлении на станции метро «Выставочная».

Прибывшие на место происшествия пожарные и спасатели выяснили, что возгорание произошло в одном из подсобных помещений на -1 этаже.

Сообщается так, что на данным момент огонь локализовали.

Кроме того, на официальной страничке «Московского метро» в Twitter опубликовали сообщение о том, что станция метро «Выставочная» временно закрыта для входа.

Ранее GazetaSPB сообщила, что суд отказал в досрочном выходе на свободу экс-депутату Светлане Нестеровой.

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