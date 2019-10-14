Суд отказал бывшему депутату Петербурга Нестеровой в досрочном освобождении

Сегодня 14 октября Тосненский районный суд отклонил ходатайство о досрочном освобождении экс-депутата петербургского Закса Светланы Нестеровой.

Администрация исправительной колонии номер два в поселка Ульяновка Тосненского районе, где Нестерова отбывает срок, выступила против ее условно-досрочного выхода на свободу, сообщает Мойка 78.

Руководство исправительной колонии отметило, что хоть заключенная и не имеет взысканий, не имеет она и положительных характеристик, хоть и принимает участие в общественной жизни. Суд посчитал этот аргумент более веским, чем то, что Светлана Нестерова выплатила штраф, находится в преклонном возрасте и неустойчивом состоянии здоровья.

Адвокат осужденной сообщила, что будет обжаловать новое решение суда.

Напомним, что Светлана Нестерова находится в колонии с 25 сентября прошлого года. До этого момента она больше 2 лет пробыла под домашним арестом.

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