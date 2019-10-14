Оздоев рассказал о реальных отношениях с Тиной Канделаки

Оздоев рассказал о реальных отношениях с Тиной Канделаки
Тина Канделаки. Архив. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Футболист рассказал, что еще недавно даже не был знаком с известной журналисткой и ведущей.

Участник футбольного клуба «Зенит» и сборной России по футболу Магомед Оздоев заявил, что его и генерального продюсера телеканала «Матч-ТВ» Тину Канделаки не связывают никакие отношения.

Так он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Кроме того, футболист отметил, что есть некоторые слова, которых не стоит говорить в чью-либо сторону без причин. И попросил относиться к нему с уважением.

Ранее GazetaSPB сообщила, что суд отказал экс-депутату петербургского ЗакСа Светлане Нестеровой в досрочном выходе на свободу.

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