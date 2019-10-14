Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета

Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета
Путин впервые за 12 лет посетил Саудовскую Аравию. Фото: kremlin.ru/

Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.

При этом Путин отметил, что птица с Камчатки. Он также добавил, что там создается центр по разведению этого вида. В ответ саудовский король поблагодарил его и подарил российскому лидеру картину.

В рамках визита президента России в Саудовскую Аравию стороны подписали более 30 соглашений на $2 млрд. Знаковым стала договоренность о первой инвестиции в Россию со стороны Saudi Aramco, одного из крупнейших производителей нефти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Путин заявил, что у Зеленского не хватило политической воли для разведения сил в Донбассе.

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Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета
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