Путин заявил, что у Зеленского не хватило политической воли для разведения сил в Донбассе

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Президент Владимир Зеленский оказался не способен обеспечить разведение сил на Востоке Украины.

Приостановка мирного процесса ставит под угрозу встречу лидеров «нормандской четверки».

«Никак действующий президент не может обеспечить развод боевых подразделений и техники, ну не может», — заявил Путин, сообщает РБК.

Он добавил, что представители ДНР и ЛНР несколько раз подавали сигнал о готовности к разведению сил, однако из-за «националистов» украинская сторона не давала ответа.

«Здесь нужно проявление политической воли», — отметил президент.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что президент Украины Владимир Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений.