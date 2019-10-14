«Яндекс. Такси» столкнулось с иномаркой на набережной Макарова

У одной из легковушек сработали подушки безопасности. Фото: vk.com/spb_today

У одной из легковушек сработали подушки безопасности. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня вечером, 14 октября, в Северной столице на участке между набережной Макарова и Адмиральским проездом произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Яндекс.Такси».

На участке столкнулись два легковых автомобиля. Такси вылетело на газон, а у второй иномарки сработали подушки безопасности.

На опубликованных снимках в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что к месту происшествия прибыли машины скорой помощи и ДПС.

Информация о возможных пострадавших не приводится. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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