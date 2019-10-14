«Питерлэнд» остался без света, посетители аквапарка продолжили купаться

Сегодня вечером, 14 октября, в петербургском аквапарке «Питерлэнд» посетители остались без света. В помещении отключили электричество.

Инцидент произошел на Приморском проспекте, 72. Посетителей начали выводить на улицу, перед входом собралась большая толпа. Со слов очевидцев, причины произошедшего присутствующим не объяснили.

Подписчики сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» написали, что половина купающихся аквапарка вышли добровольно, другие – остались в воде.

«Пришлось ворота из паркинга вручную открывать», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Добавим, свет отключили во всем торговом комплексе около 20:40. Возобновлена ли работа ТРК к настоящему моменту, не сообщается.

Ранее в GazetaSPb писали, что в аквапарке «Питерлэнд» чуть не утонул посетитель. Им стал 17-летний мальчик.