Автогонщики Ленобласти завершили ралли-сезон

Ралли заезд "10 озёр" проходит в Ленобласти с 2006. Фото: lentv24.ru

Ралли заезд "10 озёр" проходит в Ленобласти с 2006. Фото: lentv24.ru

В Выборгском районе Ленобласти 12 октября завершился ралли заезд «10 озёр».

Участник прошли живописный маршрут по Карельскому перешейку и финишировали на курорте «Игора», сообщает lentv24.ru.

На последний старт в этом сезоне вышли автогонщики из Петербурга, Москвы и других городов.

«Теперь у нас линейный маршрут. Мы целиком пересекаем перешеек: едем от берега финского залива практически к берегу Ладожского озера», — рассказал Александр Терентьев, организатор ралли «10 озёр»

Отметим, что ралли заезд «10 озёр» проходит в Ленобласти с 2006. В заезде было три ралли-зачета: командный, ретро и абсолютный.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургские гонщики выиграли ралли Польши. Четвертый этап чемпионата Европы по автогонкам выиграл экипаж из Петербурга в составе Алексея Лукьянюка и Алексея Арнаутова.