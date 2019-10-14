Акции «Яндекса» до сих пор не смогли отыграть рекордное падение

Акции «Яндекса» до сих пор не смогли отыграть рекордное падение
11 октября на Мосбирже падение акций компании на пике превышало 19%. Фото: Pixabay

Акции «Яндекса» сумели немного вырасти, но отыграть рекордное падение им не удалось.

На данный момент акции компании выросли на 4,09 % к цене открытия, до отметки 1975,6 руб. за штуку, свидетельствуют данные Московской биржи.

Напомним, 11 октября стало «черной пятницей» для «Яндекса». На Мосбирже падение акций компании на пике превышало 19%. На нью-йоркской NASDAQ — 16%. Возможной причиной падения называли законопроект депутата Антона Горелкина, который предложил ограничить иностранцам возможность владения (не более 20%) значимыми для России информационными ресурсами. «Яндекс» может оказаться в поле действия законопроекта, так как его головная компания зарегистрирована в Нидерландах, а совладелец компании Аркадий Волож имеет гражданство Мальты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что акции «Яндекса» на американской бирже упали на 16%.

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