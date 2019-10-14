Акции «Яндекса» до сих пор не смогли отыграть рекордное падение

Акции «Яндекса» сумели немного вырасти, но отыграть рекордное падение им не удалось.

На данный момент акции компании выросли на 4,09 % к цене открытия, до отметки 1975,6 руб. за штуку, свидетельствуют данные Московской биржи.

Напомним, 11 октября стало «черной пятницей» для «Яндекса». На Мосбирже падение акций компании на пике превышало 19%. На нью-йоркской NASDAQ — 16%. Возможной причиной падения называли законопроект депутата Антона Горелкина, который предложил ограничить иностранцам возможность владения (не более 20%) значимыми для России информационными ресурсами. «Яндекс» может оказаться в поле действия законопроекта, так как его головная компания зарегистрирована в Нидерландах, а совладелец компании Аркадий Волож имеет гражданство Мальты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что акции «Яндекса» на американской бирже упали на 16%.