Карасев обслужит матч «Зенит» — «Ростов»

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Матч пройдет на "Газпром Арене". Фото: ФК "Зенит"

Арбитр Сергей Карасев из Москвы рассудит матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом».

Матч, на котором будет работать система видеопомощи арбитрам (VAR), пройдет в Петербурге на «Газпром Арене» 19 октября. Начало в 19:00 мск.

Помогать Карасеву будут Антон Аверьянов и Антон Кобзев. В судейском резерве будет петербургский судья Иван Сиденков, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что болельщики, которые посетят матч сине-бело-голубых с «Ростовом» на «Газпром Арене» получат возможность развлечься на «Хип-хоп Променаде».

"Зенит" ростов рпл
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