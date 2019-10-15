Карасев обслужит матч «Зенит» — «Ростов»

Арбитр Сергей Карасев из Москвы рассудит матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом».

Матч, на котором будет работать система видеопомощи арбитрам (VAR), пройдет в Петербурге на «Газпром Арене» 19 октября. Начало в 19:00 мск.

Помогать Карасеву будут Антон Аверьянов и Антон Кобзев. В судейском резерве будет петербургский судья Иван Сиденков, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что болельщики, которые посетят матч сине-бело-голубых с «Ростовом» на «Газпром Арене» получат возможность развлечься на «Хип-хоп Променаде».