Перед матчем с «Ростовом» «Зенит» порадует фанатов хип-хопом

Развлекательная программа пройдет на трибуне С. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Развлекательная программа пройдет на трибуне С. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Болельщики, которые посетят матч сине-бело-голубых с «Ростовом» на «Газпром Арене» получат возможность развлечься на «Хип-хоп Променаде».

На 2-ом этаже трибуны С фанатов футбола ожидает насыщенная программа, в рамках которой можно будет стать свидетелем хип-хоп баттла между поэтами и рэперами. До начала поединка болельщиков развлечет своим выступлением диджей Lesha Mironov. Также в течение вечера на сцене «Газпром Арены» появятся хип-хоп исполнители «Кажэ Обойма» и Максим Moonstar Захаров.

На 3-ем этаже будет проходить стенд-ап шоу. Болельщики смогут послушать выступления комиков Владоса Алёшина и Ильи Куруча.

Матч «Зенита» с «Ростовом» на поле хозяев состоится 19 октября в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что защитник «Ювентуса» может пополнить ряды игроков «Зенита».