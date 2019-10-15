Россиянин пытался вывести в Латвию столетние книги и гравюры

На российско-латвийской границе псковские таможенники задержали мужчину. Он пытался тайком вывести из страны старинные книги, гравюры и рисунки.

Россиянина остановили на автомобильном пункте пропуска Бурачки. В машине у него обнаружили коробки с книгами, рисунками и плакатами. Их изъяли и направили на экспертизу, сообщил пресс-секретарь Псковской таможни.

Анализ показал, что среди вещей были культурные ценности. В том числе два тома 1903 года «Император Николай Первый. Его жизнь и царствование» стоимостью 220 тыс. рублей и книга «Вышний покров над Афоном, или Сказания о святых, чудотворных, во Афоне прославившихся, иконах», изданная в 1867 году в Петербурге.

Состояние изданий оценили как удовлетворительное. Общая стоимость предметов, причисленных к культурным ценностям, на внутреннем рынке России составляет более 495 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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