Верховный суд РФ остановил проект намыва в Финском заливе

Верховный суд отказал ООО «Зингер Девелопмент» в передаче кассационной жалобы на решение нижестоящей инстанции. Речь идет о деле по созданию искусственных островов в Финском заливе.

«Зингер Девелопмент» намеревалась намыть территорию в Финском заливе в районе Лахты для строительства жилого комплекса.

В правительстве Петербурга компании было отказано, после чего она решила обратиться в суд. Изначально Арбитраж признал право компании на создание намывных островов в акватории Финского залива правомерным. Однако позднее это решение было отменено 13-м Арбитражным апелляционным судом, а Арбитражный суд СЗФО отклонил кассационную жалобу.

Определение Верховного суда опубликовано на портале «Электронное правосудие».

Ранее GazetaSPb сообщала, что намывные территории на Васильевском заинтересовали ГК «ПИК».