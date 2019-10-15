Петербургские пельмени проверили на качество

Петербургские пельмени проверили на качество
Активисты из Петербурга выяснили, из чего делают начинку пельменей. Фото: pixabay

Активисты из Петербурга выяснили, из чего делают начинку пельменей, продающихся на полках городских магазинов. Оказалось, что из 10 отправленных на исследование образцов, в семи были выявлены нарушения.

Проверку устроили активисты их «Общественного контроля». На сайте организации можно посмотреть опубликованные результаты исследования. Отмечается, что в соответствии с ГОСТом, начинка в пельменях должна составлять не менее 50% от общего веса полуфабриката. Исследование активистов показало, что необходимое количество начинки содержалось только дву образцах.

Также в составе некоторых пельменей были найдены крахмал и клетчатка, не указанные на этикетке. Пищевая ценность продукта также была указана неверно: содержание жиров и белков оказалось меньше, чем заявлено.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербургских яйцах искали сальмонеллу и антибиотики.

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