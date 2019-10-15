Дольщики отсудили у «Легенды» за задержку дома миллионы

Застройщик «Легенда Дальневосточного», задержавший ввод дома на два месяца, выплатит дольщикам по меньшей мере 2,5 млн рублей. Это следует из решений суда по искам к компании.

Компания построила жилой комплекс «Легенда Дальневосточного» на Дальневосточном проспекте, 12. Разрешение на ввод в эксплуатацию было получено 10 декабря 2018 года, однако ключи от квартир дольщики по факту получили лишь в феврале-мае.

По закону задержка сдачи дает право требовать неустойку. В суд было подано с десяток исков, сообщает АБН. Дольщики просили компенсацию морального вреда в размере до 100 тыс. рублей и понесенных убытков на юристов и аренду жилья в ожидании квартир.

В суде компании удалось снизить суммы исковых требований до 20-50 тыс. рублей. Размер неустойки в некоторых случаях сокращался с 232 до 191 тыс. и с 489 до 300 тыс.

Общие суммы присужденных компенсаций составили от 321 до 465 тыс. рублей. В четырех случаях дела заканчивались мировыми соглашениями. По одному из них «Легенда» согласилась выплатить 716 тыс. рублей.

В компании сообщают, что основной причиной задержки стало плохое качество отделки. Застройщика не устроили работы и их пришлось переделывать. В суде «Легенда Дальневосточного» также ссылалась на задержки со стороны «Водоканала».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что перекупщики придумали новую схему заработка на дольщиках.