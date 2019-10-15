ТРК «Сити Молл» на Пионерской эвакуировали

Торгово-развлекательный комплекс «Сити Молл» эвакуировали сегодня, 15 октября, около 12:10.

Посетителям магазинов и развлекательных заведений в «Сити Молле» пришлось спешно эвакуироваться из здания торгового центра на Коломяжском шоссе рядом со станцией метро «Пионерская». Информация о происшествии появилась в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам посетителей ТРК и его сотрудников, эвакуация началась в 12:10 по московскому времени. На фото, прикрепленном к публикации, видно, что возле дверей «Сити Молла» довольно большое скопление людей. Однако причина эвакуации на данный момент не известна.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала об эвакуации «Леруа Мерлен» в том же районе, возле станции метро «Пионерская». Это произошло на несколько дней раньше, 12 октября. Причина эвакуации также осталась неизвестной.