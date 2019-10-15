Производитель бетона в Белоострове захламил водоем и занял чужую землю

Производитель бетона в Белоострове захламил водоем и занял чужую землю
Производитель бетона нарушил законодательство. Фото: pixabay.com

Прокуратура Курортного района нашла нарушения в работе ООО «Долерит». Компания занимается производством и продажей бетонной продукции в поселке Белоостров.

В ходе проверки выяснилось, что «Долерит» нарушил природоохранное и земельное законодательство, а также правила пожарной безопасности, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Компания арендует участок на Центральной улице. На его территории обнаружен сброс отходов на почву. Пожарный водоем также захламлен производственными отходами.

Пожарной безопасности угрожают баллоны с горючими газами и емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. Они не защищены от солнечного света и тепловых воздействий.

Помимо этого, «Долерит» допустил нарушения земельного законодательства. Компания заняла территорию, которая не входит в участок по договору аренды.

Материалы проверки направлены в территориальный отдел Роспотребнадзора, комитет по природопользованию и в отдел надзорной деятельности МЧС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что нарушения противопожарной безопасности выявили в исправительной колонии в Обухово.

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