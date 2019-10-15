В Петербурге совместили оперу и мультимедийное шоу

Кто сказал, что опера это скучно? Фото Валентины Нафорницэ представлено организаторами фестиваля Digital Opera 2.0

Кто сказал, что опера это скучно? Фото Валентины Нафорницэ представлено организаторами фестиваля Digital Opera 2.0

Международный фестиваль Digital Opera 2.0, объединяющий жанр оперы и актуальное цифровое искусство, проходит в городе на Неве с 1 октября по 30 ноября.

«Музыка плюс невероятно насыщенное зрелище приводит к экстазу от приобщения к таинству искусства. Как цифра преображает оперу? Как классика обретает новый смысл? Ответы даст Международный фестиваль «Digital Opera 2.0. Опера цифровой эпохи», — обещают организаторы.

В течение двух месяцев гостей и участников фестиваля будут ждать круглые столы, лекции, батлы, паблик-токи с топовыми мировыми специалистами, а также театральные премьеры, в которых использованы мультимедиа-технологии. Основные мероприятия фестиваля Digital OPERA 2.0 пройдут с 9 по 12 ноября в киноцентре «Родина», в Эрмитажном театре и Михайловском театре. Здесь можно посетить публичные лекции и мастер-классы режиссеров, художников, сценографов и критиков.

В киноцентре «Родина» состоятся и digital-показы оперных постановок.

В Эрмитажном театре пройдет конкурс современных мультимедиа-художников. В его рамках специалисты превратят классические декорации художников XVIII века Гонзага, Валериани, Галли-Биббиена в цифровые спектакли.

Закрытие фестиваля «Digital OPERA 2.0» на сцене Михайловского театра соберет на Мультимедийное представление именитых и молодых оперных исполнителей «Digital GALA. Сториз мировой оперы в двух актах». В частности, в 3D пространстве зазвучат Альбина Шагимуратова, Рикардо Масси, Татьяна Мельниченко, Валенитна Нафорницэ, Олеся Петрова, Александр Маркеев, Борис Пинхасович).

Посещение мероприятий фестиваля свободное, по предварительной регистрации на сайте события.

Киноцентр «Родина»

С 5 октября по 10 ноября — «Опера цифровой эпохи» — встречи, лекции, дискуссии. Мировые звезды оперы – режиссеры, сценографы, художники, критики – затронут все главные проблемы современного оперного мира и его связи с цифровыми технологиями. Вход бесплатный. Необходима регистрация на сайте

9 и 10 ноября — «Опера на большом экране» — в программе показы великих постановок мирового оперного театра — от легендарных архивных записей до эпатажных постановок режиссеров-новаторов! Вход бесплатный. Необходима регистрация на сайте.

Эрмитажный театр

9 и 10 ноября с 10.00 до 19.00 — «Ожившие декорации» — конкурс современных мультимедиа-художников «Цифровой Гонзага». Театрально-музейный проект. Превращение классических декораций художников 18-го века Гонзага, Валериани, Галли-Биббиена в насыщенные драматическим содержанием цифровые спектакли. Вход бесплатный. Необходима регистрация на сайте

Михайловский театр

12 ноября — «Digital GALA. Сториз мировой оперы» — итоговое событие фестиваля. Апофеоз слияния с современных цифровых технологий и лучшего оперного вокала. При участии мировых оперных звезд – Альбины Шагимуратовой, Валентины Нафорницэ, Татьяны Мельниченко, Олеси Петровой, Риккардо Масси, Александра Маркеева, Бориса Пинхасовича.

Полная афиша фестиваля здесь.