В Петербурге совместили оперу и мультимедийное шоу

Международный фестиваль Digital Opera 2.0, объединяющий жанр оперы и актуальное цифровое искусство, проходит в городе на Неве с 1 октября по 30 ноября.
«Музыка плюс невероятно насыщенное зрелище приводит к экстазу от приобщения к таинству искусства. Как цифра преображает оперу? Как классика обретает новый смысл? Ответы даст Международный фестиваль «Digital Opera 2.0. Опера цифровой эпохи», — обещают организаторы.
В течение двух месяцев гостей и участников фестиваля будут ждать круглые столы, лекции, батлы, паблик-токи с топовыми мировыми специалистами, а также театральные премьеры, в которых использованы мультимедиа-технологии. Основные мероприятия фестиваля Digital OPERA 2.0 пройдут с 9 по 12 ноября в киноцентре «Родина», в Эрмитажном театре и Михайловском театре. Здесь можно посетить публичные лекции и мастер-классы режиссеров, художников, сценографов и критиков.
В киноцентре «Родина» состоятся и digital-показы оперных постановок.
В Эрмитажном театре пройдет конкурс современных мультимедиа-художников. В его рамках специалисты превратят классические декорации художников XVIII века Гонзага, Валериани, Галли-Биббиена в цифровые спектакли.
Закрытие фестиваля «Digital OPERA 2.0» на сцене Михайловского театра соберет на Мультимедийное представление именитых и молодых оперных исполнителей «Digital GALA. Сториз мировой оперы в двух актах». В частности, в 3D пространстве зазвучат Альбина Шагимуратова, Рикардо Масси, Татьяна Мельниченко, Валенитна Нафорницэ, Олеся Петрова, Александр Маркеев, Борис Пинхасович).
Посещение мероприятий фестиваля свободное, по предварительной регистрации на сайте события.
Киноцентр «Родина»
С 5 октября по 10 ноября — «Опера цифровой эпохи» — встречи, лекции, дискуссии. Мировые звезды оперы – режиссеры, сценографы, художники, критики – затронут все главные проблемы современного оперного мира и его связи с цифровыми технологиями. Вход бесплатный. Необходима регистрация на сайте
9 и 10 ноября — «Опера на большом экране» — в программе показы великих постановок мирового оперного театра — от легендарных архивных записей до эпатажных постановок режиссеров-новаторов! Вход бесплатный. Необходима регистрация на сайте.
Эрмитажный театр
9 и 10 ноября с 10.00 до 19.00 — «Ожившие декорации» — конкурс современных мультимедиа-художников «Цифровой Гонзага». Театрально-музейный проект. Превращение классических декораций художников 18-го века Гонзага, Валериани, Галли-Биббиена в насыщенные драматическим содержанием цифровые спектакли. Вход бесплатный. Необходима регистрация на сайте
Михайловский театр
12 ноября — «Digital GALA. Сториз мировой оперы» — итоговое событие фестиваля. Апофеоз слияния с современных цифровых технологий и лучшего оперного вокала. При участии мировых оперных звезд – Альбины Шагимуратовой, Валентины Нафорницэ, Татьяны Мельниченко, Олеси Петровой, Риккардо Масси, Александра Маркеева, Бориса Пинхасовича.
Полная афиша фестиваля здесь.