В России выписали первый штраф за фейковые новости

Это первый случай о присуждении СМИ штрафа по новому закону. Фото: https://pixabay.com

Это первый случай о присуждении СМИ штрафа по новому закону. Фото: https://pixabay.com

Издательский дом «Момент истины» получил 200 тысяч рублей штрафа и отдельно на 60 тысяч оштрафован его сотрудник за злоупотребление свободой массовой информации.

Приговор вынесен мировым судом Хорошевского района Москвы. Как сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря суда Марию Макарчук, штраф выписан издательскому дому «Момент истины» и его главному редактору.

Организации необходимо выплатить 200 тысяч рублей, еще 60 тысяч обязали заплатить сотрудника. Несмотря на то, что Роскомнадзор оповестил обвиняемых о нарушении и последующем процессе, никто из представителей издательского дома на слушании не присутствовал

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала об активистке из Архангельска, которую привлекли к административной ответственности за распространение фейковой информации.