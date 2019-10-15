В Петербурге осудили семерых похитителей бизнесмена

Преступная группа лиц, похитивших петербургского бизнесмена и вымогавшие у него 12 млн рублей за освобождение, предстала перед судом.

Об итогах судебного заседания Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. В мае 2017 года семеро мужчин, вооружившись кастетом, бейсбольной битой и арматурой, совершили похищение бизнесмена, который добровольно пришел на встречу с ними. Местом встречи была деревня Мистолово в Всеволожском районе Ленобласти.

После избиения предпринимателя, злоумышленники отвезли его в офис на улице Марата, где, высказывая угрозы в адрес пострадавшего и его семьи, заставили бизнесмена отдать двенадцать миллионов рублей. Кроме того, преступники украли травматический пистолет, который мужчина использовал в качестве самозащиты.

Шестеро похитителей получили условные сроки, еще один злоумышленник приговорен к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Гатчинском районе подросток, вооружившись битой, похитил из квартиры строительный инструмент.