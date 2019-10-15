Химзавод появится на Финском заливе в Петербурге

Выкупленная Китаем территория на Финском заливе будет застроена зданием химзавода. Бюджет постройки составит около 13,2 миллиардов долларов.

Одна из дочерних компаний Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) возведет на Финском заливе химическое предприятие, сообщает информационное агенство «Синьхуа».

Известно, что соответствующее соглашение было подписано с руководством «Балтийского химического комплекса». Строительство планирую закончить за следующие 5 лет.

В CNCEC подчеркнули, что Китай намерен освоиться на российском экономическом рынке и больше сотрудничать с Россией на зваимовыгодных условиях.

Компания «Балтийский химический комплекс» входит в АО «РусГазДобыча», которая курирует различные проекты, в том числе связанные с добычей, транспортировкой и переработкой природного газа.

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