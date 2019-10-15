Бывший похитил у петербурженки телевизор и электролобзик

У петербурженки украли телевизор, телефон и аудиоколонку. Фото: unsplash.com

У петербурженки украли телевизор, телефон и аудиоколонку. Фото: unsplash.com

В Петербурге задержали 27-летнего мужчину. Его подозревают в краже имущества у бывшей девушки. Стоимость ущерба оценивается в 73 тыс. рублей.

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии у дома №40 по улице Подвойского. Затем он был передан сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «кража», сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вещи из квартиры петербурженки пропали 3 октября. По предварительным данным, мужчина воспользовался ключами и проник в помещение. С собой он забрал телевизор, смартфон, аудиоколонку, фотоаппарат, плиткорез и электролобзик.

Женщина после пропажи техники и инструментов обратилась в полицию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Боровой госпитализировали 28-летнюю женщину. По подозрению в избиении задержан её сожитель.