Бывший похитил у петербурженки телевизор и электролобзик

В Петербурге задержали 27-летнего мужчину. Его подозревают в краже имущества у бывшей девушки. Стоимость ущерба оценивается в 73 тыс. рублей.
Мужчину задержали сотрудники Росгвардии у дома №40 по улице Подвойского. Затем он был передан сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «кража», сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Вещи из квартиры петербурженки пропали 3 октября. По предварительным данным, мужчина воспользовался ключами и проник в помещение. С собой он забрал телевизор, смартфон, аудиоколонку, фотоаппарат, плиткорез и электролобзик.
Женщина после пропажи техники и инструментов обратилась в полицию.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Боровой госпитализировали 28-летнюю женщину. По подозрению в избиении задержан её сожитель.