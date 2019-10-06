Жительницу Петербурга избил в парадной ее сожитель

Правоохранительные органы задержали гражданина, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как стало известно GazetaSPb, инцидент произошел в пятницу, 4 октября, в парадной одного из домов по Боровой улице, откуда госпитализировали 28-летнюю женщину в состоянии средней степени тяжести, сообщает источник в правоохранительных органах.

Позднее правоохранительные органы задержали 27-летнего сожителя потерпевшей. Установлено, что между ними началась ссора после совместного распития алкоголя, в результате которой подозреваемый избил свою сожительницу руками и ногами.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Ранее GazetaSPb сообщала, что бывшая жена с новым приятелем избила супруга в Ленобласти. Пострадавший рассказал, что бывшая жена была вместе со своим приятелем. Они избили гражданина руками, отобрали сумку и скрылись.