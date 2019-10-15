За 31 секунду неизвестный украл картину Сальвадора Дали

Картину Дали украли впервые с 2012 года. Фото: Pixabay

Картину Дали украли впервые с 2012 года. Фото: Pixabay

Работу культового художника Сальвадора Дали под названием «Горящий жираф» мужчина украл средь бела дня меньше, чем за минуту.

Сальвадор Дали написал одноименную серию работ «Горящий жираф». Одну из них сегодня днем украли, пропавшее полотно представляет из себя разноцветный офорт 50 на 60 сантиметров. Все произошло в галерее Сан-Франциско, в которой данная работа была выставлена как главный экспонат.

Так, камеры слежения зафиксировали похищение картины мужчиной спортивного телосложения в шортах и футболке. Прошло около 31 секунды к тому моменту, когда вор выходил из галереи с Дали подмышкой.

Есть мнение, что вор действовал не один.

Также сообщается, что пропавший экспонат был выставлен в центре зала на мольберте, но в момент похищения трос, который должен был держать картину, куда-то пропал.

Напомним, что эта кража работ Сальвадора Дали первая за последние семь лет.

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