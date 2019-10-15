Петербургский метрополитен присоединился к Tetris Challenge

Работники метрополитена Петербурга присоединились к популярному челленджу, проходящему в социальных сетях.

В официальном Instagram-аккаунте учреждения опубликовали фотографию, на которой видно сотрудников службы аварийных работ. Съемку для участия в #tetrischallnge проводили на территории электродепо «Автово».

Благодаря снимку, интернет-пользователям удалось узнать, какими инструментами пользуются работники аварийной службы метрополитена в случае поломки состава или другой внештатной ситуации.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Tetris Challenge приняли участие сотрудники Госавтоинспекции. Флешмоб запустили полицейские из города Цюрих 1 сентября. С тех пор представители разных профессий из разных стран рассказывают о своей работе таким необычным способом.