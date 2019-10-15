Госавтоинпекция присоединилась к масштабному флэшмобу Tetris Challenge

Креативные фото уже разлетелись по соцсетям. Фото: ГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Креативные фото уже разлетелись по соцсетям. Фото: ГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Флэмоб набирает популярность среди представителей разных профессий.

Сотрудники Госавтоинспекции России приняли участие во флэшмобе Tetris Challenge, который становится все более популярным.

Нашумевший флэшмоб начался 1 сентября: полиция города Цюрих выложила в социальных сетях фотографии, на которых двое ее сотрудников лежат в окружении различных предметов инвентаря.

Так запустилась целая серия снимков, сделанных сотрудниками разных спецслужб, специалистами из разных профессий.

Россия стала участницей флэшмоба в конце сентября. Первыми сделали фотографии сотрудники МЧС из Чечни. Появляется все больше новых участников необычной акции.

Ранее GazetaSPB сообщила, что петербургские депутаты требуют немедленно установить светофор на опасном перекрестке в Кировском районе города.