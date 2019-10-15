Депутаты: «Не нужно дожидаться гибели людей»

Депутаты: &#171;Не нужно дожидаться гибели людей&#187;
Депутаты настроены решить проблему. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Несколько петербургских депутатов призывают как можно скорее установить светофор на опасном перекрестке в Кироском районе Петербурга.

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга серьезно обеспокоены перекрестком дорог в Кировском районе. Денис Четырбок и Алексей Цивилев направят письмо к губернатору Александру Беглову с новой просьбой о выделении финансов для установки светофора на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Стачек.

Заявление главе города планируют утвердить на предстоящем заседании ЗакСа 16 октября.

Известно, что все документы для ремонта опасного участка дороги уже давно готовы, как сообщают сами депутаты. Также они уже обращались в несколько ведомств, но проблема до сих пор не решена.

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры политикам сообщили, что участок будет считаться аварийно-опасным после трез ДТП, а там пока произошло только два. В обоих случая сбили пешеходов.

Ранее GazetaSPB сообщила, что ГИБДД опубликовала снимки с перевернувшимся под Петербургом микроавтобусом.

дтп санкт-петербург транспорт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Депутаты: «Не нужно дожидаться гибели людей»
Спортивная школа в Петербурге нарушила трудовые права
Окровавленное тело нашли на кровати в центре Тихвина
Мигранты торговали нелицензионным алкоголем в шашлычной в Колпино
ГИБДД опубликовала снимки с автобусом ,перевернувшимся в Ленобласти
Гитарист-алиментщик попался приставам в баре на Рубинштейна
Свалка в 1000 км в Ломоновском районе может стать причиной уголовного дела
Микроавтобус перевернулся на «Скандинавии». Водитель погиб, ...