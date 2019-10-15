Депутаты: «Не нужно дожидаться гибели людей»

Несколько петербургских депутатов призывают как можно скорее установить светофор на опасном перекрестке в Кироском районе Петербурга.

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга серьезно обеспокоены перекрестком дорог в Кировском районе. Денис Четырбок и Алексей Цивилев направят письмо к губернатору Александру Беглову с новой просьбой о выделении финансов для установки светофора на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Стачек.

Заявление главе города планируют утвердить на предстоящем заседании ЗакСа 16 октября.

Известно, что все документы для ремонта опасного участка дороги уже давно готовы, как сообщают сами депутаты. Также они уже обращались в несколько ведомств, но проблема до сих пор не решена.

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры политикам сообщили, что участок будет считаться аварийно-опасным после трез ДТП, а там пока произошло только два. В обоих случая сбили пешеходов.

Ранее GazetaSPB сообщила, что ГИБДД опубликовала снимки с перевернувшимся под Петербургом микроавтобусом.