ГИБДД опубликовала снимки с автобусом ,перевернувшимся в Ленобласти

В ходе аварии погиб один человек.
Микроавтобус с пассажирами перевернулся на Скандинавском шоссе неподалеку от Петербурга. Причиной стал очень скользкий асфальт. В ходе дорожно-транспортного происшествия скончался один из пассажиров.
Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовало фотографии с места происшествия.
На кадрах видно, что лобовое стекло транспортного средства полностью отсутствует, а крыша и капот серьезно помяты.
За рулем микроавтобуса находился 32-летний мужчина, умер на месте от полученных травм. Автобус направлялся в Выборг. Кроме одного погибшего пострадали еще семеро.
Ранее GazetaSPB сообщила, что под Петербургом перевернулся микроавтобус.