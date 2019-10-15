ГИБДД опубликовала снимки с автобусом ,перевернувшимся в Ленобласти

На месте происшествия работают сотрудники спецслужб. Фото: УГИБДД России по Петербургу и Ленобласти

На месте происшествия работают сотрудники спецслужб. Фото: УГИБДД России по Петербургу и Ленобласти

В ходе аварии погиб один человек.

Микроавтобус с пассажирами перевернулся на Скандинавском шоссе неподалеку от Петербурга. Причиной стал очень скользкий асфальт. В ходе дорожно-транспортного происшествия скончался один из пассажиров.

Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовало фотографии с места происшествия.

На кадрах видно, что лобовое стекло транспортного средства полностью отсутствует, а крыша и капот серьезно помяты.

За рулем микроавтобуса находился 32-летний мужчина, умер на месте от полученных травм. Автобус направлялся в Выборг. Кроме одного погибшего пострадали еще семеро.

Ранее GazetaSPB сообщила, что под Петербургом перевернулся микроавтобус.