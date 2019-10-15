Территория «Почты России» незаконно использовались другой компанией

Территория &#171;Почты России&#187; незаконно использовались другой компанией
На данный момент все нарушения устранены. Фото: https://pixabay.com

По результатам проверки прокуратуры выяснилось, что участок, прилегающей к территории складов «Почты России» незаконно использовался ООО «Карелинвестгрупп».

Об этом Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга. Участок земли по адресу улица Кронштадтская, дом 9 литера А, является собственностью государства и на арендных условиях предоставлен филиалу «Почты России».

Однако прилегающую к участку территорию, также принадлежащую государственному учреждению, использовала в личных целях компания ООО «Карелинвестгрупп». Компания, нарушая закон о частной собственности, разместила на участке «Почты России» строительные контейнеры и материалы, различные отходы, и даже установила забор с калиткой.

После вынесения представления организация устранила нарушения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ККИ провел рейд по Центральному району Петербурга.

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