МВФ понизил прогноз роста ВВП России в 2019 году

До этого прогнозы ухудшались дважды за 2019 год. Фото: https://pixabay.com/

До этого прогнозы ухудшались дважды за 2019 год. Фото: https://pixabay.com/

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста валового внутреннего продукта России на 0,1%. Теперь показатель равняется 1,1%.

Такие данные получены исходя из доклада World Economic Outlook, пишет издание RT. При этом на следующий год прогноз остается стабильным с показателем 1,9%.

Этот случай является третьим за текущий год, когда МФВ ухудшает прогноз по росту российского ВВП. Предыдущие понижения осуществлялись в июле и январе 2019 года. Тогда понижение составило 0,4% и 0,2% соответственно.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что президент США Дональд Трамп угрожал Турции уничтожить экономику страны. Причем сделать это, подчеркнул Трамп, можно в кратчайшие сроки. Также, по заявлению президента Америки, страна начнет вводить экономические санкции против соратников Турции.