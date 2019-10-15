В России зафиксировали увеличение преступлений сексуальных преступлений против детей

Каждое шестое преступление совершается в семье. Фото: pixabay

Каждое шестое преступление совершается в семье. Фото: pixabay

За последние пять лет на территории России значительно возросло количество преступлений против половой неприкосновенности детей. Соответствующую статистику предоставило МВД.

Со слов замначальника ГУОООП МВД РФ Вадима Гайдова, преступность половой неприкосновенности несовершеннолетних за указанный срок увеличилась на 42%.

Гайдов подчеркнул, что, по данным МВД РФ, за минувший год было зафиксировано более 14 тысяч подобных преступлений. Он также добавил, что пострадавшими стали 11 тысяч детей.

Замначальника ГУОООП МВД РФ отметил, что требуются кардинальные меры, так как каждое шестое преступление совершается в семье, а каждое 12 – родителями и опекунами.

Ранее в GazetaSPb сообщали об обнаружении алкоголя в крови погибшего ребенка. Шестилетний мальчик скончался в результате ДТП.