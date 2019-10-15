Крови ребенка, погибшего в ДТП под Кировом нашли алкоголь

Крови ребенка, погибшего в ДТП под Кировом нашли алкоголь
Детали трагедии выясняются. Фото: сообщество "Подслушано Уржум, Уржумский район" социальной сети ВКонтакте

В крови шестилетнего мальчика, которого сбил полицейский в Уржумском районе Кировской области обнаружили 0,51 промилле этанола.

Стало известно, что эксперты обнаружили 0,51 промилле этанола в крови погибшего мальчика, пока неизвестно, как они попали в организм погибшего, сообщает Комсомольская правда.

Прокуратура Кировской области отказалась комментировать эти данные.

Также сообщается, что дело расследуется, поэтому детали происшествия остаются следственной тайной, которая не подлежит разглашению.

В то же время сотрудники полиции утверждают, что ажиотаж вокруг аварии возник необоснованно, потому что прокуратура держит родителей мальчика в курсе всех этапов расследования.

Однако сотрудник Следственного управления УМВД России по Кировской области Федор Коновалов все же высказался по поводу наличия этанола в организме ребенка, по его мнению, уровень вещества мог повыситься в результате брожения.

Ранее GazetaSPB сообщила, что молодая мама, пропавшая в Екатеринбурге найдена мертвой.

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Крови ребенка, погибшего в ДТП под Кировом нашли алкоголь
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