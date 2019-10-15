В Петербурге дачу племянника Николая I продали за 135 млн рублей

Историческому зданию почти 200 лет. Фото: Google Maps

Историческому зданию почти 200 лет. Фото: Google Maps

Дача принца Ольденбургского на набережной Малой Невки продана организацией Дом.РФ за 135 миллионов рублей.

Новым владельцем исторического объекта стало АО «Легион», компания, которая занимается покупкой и продажей недвижимости. Как сообщают в пресс-службе организатора торгов, собственник обязан отреставрировать главный корпус и соблюдать охранные обязательства по отношению к историческому зданию.

Дача принца Петра Георгиевича Ольденбургского была построена на Каменном острове в 1830-х годах по проекту архитектора С. Л. Шустова.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что бывшее здание лицея на набережной Мойки, 26, продадут на аукционе за 399 миллионов рублей. Торги состоятся 5 декабря. Историческое здание, вероятно, переоборудуют под гостиничный комплекс.