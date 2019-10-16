США совершили демонстрацию своих ВВС перед Турцией

Демонстрация силы произошла в момент, когда войска Турции слишком близко подошли в американским ВС.

Стало известно, что ВВС Соединенных Штатов произвели демонстративный полет над турецкими войсками, расположенными в северо-восточной части Сирии, сообщает информационное агенство Reuters, ссылаясь на источник.

В агентстве убеждены, что пролет американский войск был совершен именно с целью демонстрации силы, так как войска Турции слишком близко подступили к месту расположения американских солдат.

Сообщается, что в пролете участвовал минимум один военный самолет Соединенных Штатов.

В эфире американского телеканала Fox News объявили, что в небо поднялись истребители F-15 и ударные вертолеты АН-64. Пентагон пока не дал свой комментарий к данной информации.

Ранее GazetaSPB сообщила, что из Петербурга экстрадировали в Литву подозреваемого в убийстве мужчину.