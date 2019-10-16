Личный состав МВД сокращен до минимума

Личный состав МВД сокращен до минимума
Сотрудники опасаются за свою пенсию. Фото: Baltphoto/Ирина Мотин

Степень укомплектования Министерства внутренних дел России сократилась до минимума, почти на 92,6%.

Серьезное сокращение личного состава МВД России вплоть до 93% вызвано тем, что сотрудники опасаются негативного воздействия пенсионной реформы, из-за этого многие решили покинуть службу в ведомстве.

Предположительно бывшие работники торопились уйти в отставку по выслуге лет, чтобы не стать жертвами увеличения служебного стажа, необходимого, чтобы выйти на пенсию, сообщают аналитики РБК.

В свою очередь профсоюз полиции и Росгвардии рассказал, что сотрудники силовых структур по окончании положенного срока службы ищут работу на гражданке из-за того, что им запрещен выезд из страны, могут быть ночные вызовы, вызовы по выходным и проблемы с системой отпусков.

Ранее GazetaSPB сообщила, что эксперты объяснили нежелание удалять неудачные снимки из смартфона.

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