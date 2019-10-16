Потери России при отказе от доллара оценили в миллиарды

Около $7,6 миллиардов Россия уже потеряла из-за замены долларов на евро, юани и золото, сообщает Bloomberg.

Издание опубликовало статистику, учитывающую период и состояние к марту 2019 года, более новые данные не опубликованы.

Центробанк Российской Федерации начал отказ от долларовых вложений еще весной прошлого года. Тогда в 2018 это было ответом на санкции в отношении крупного российского бизнеса, также российские власти старались обезопаситься от очередных ограничений.

Так, аналитики утверждают, что если бы система вложений не изменилась, к марту текущего года накопления увеличились бы более, чем на 3,7%. Из-за того, что доклад о состоянии резервов публикуется с задержкой в 6 месяцев, сложно говорить о том, как бы выглядела ситуация к настоящему моменту.

До начала отказа от доллара, именно он доминировал как валюта, в которой совершаются вклады. Сейчас Россия является самым крупным в мире владельцем резервов в юанях — они составляют около 70% всех мировых резервов в этой валюте.

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