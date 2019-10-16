Байден считает, что Трамп может спровоцировать распад НАТО

Байден считает, что Трамп может спровоцировать распад НАТО
Политик уверен, что НАТО может распасться. Фото: Pixabay

В прошлом вице-президент Соединенных Штатов заявил, что лидер страны «безумен, ничего не знает о внешней политике и действует лишь из страха за свое переизбрание».

Джосеф Байден, ранее находившийся на посту вице-президента Соединенных Штатов убежден, что нынешний американский лидер Дональд Трамп проводит кардинально неверную политику в отношении России и может спровоцировать распад НАТО. Такую точку зрения политик выразил на политических дебатах 15 октября в эфире телеканала CNN.

По мнению Байдена, Трамп неправ в том, что доверяет Владимиру Путину, ведь Россия стремится расколоть Североатлантический альянс, а тогда США окажется, по его мнению, в опасности. Также он подчеркнул, что обещает распад НАТО в случае переизбрания Дональда Трампа.

Ранее GazetaSPB сообщила, что Пушков высказался по поводу санкций, которые США ввели против Турции.

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Байден считает, что Трамп может спровоцировать распад НАТО
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