Байден считает, что Трамп может спровоцировать распад НАТО

В прошлом вице-президент Соединенных Штатов заявил, что лидер страны «безумен, ничего не знает о внешней политике и действует лишь из страха за свое переизбрание».

Джосеф Байден, ранее находившийся на посту вице-президента Соединенных Штатов убежден, что нынешний американский лидер Дональд Трамп проводит кардинально неверную политику в отношении России и может спровоцировать распад НАТО. Такую точку зрения политик выразил на политических дебатах 15 октября в эфире телеканала CNN.

По мнению Байдена, Трамп неправ в том, что доверяет Владимиру Путину, ведь Россия стремится расколоть Североатлантический альянс, а тогда США окажется, по его мнению, в опасности. Также он подчеркнул, что обещает распад НАТО в случае переизбрания Дональда Трампа.

Ранее GazetaSPB сообщила, что Пушков высказался по поводу санкций, которые США ввели против Турции.