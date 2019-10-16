Пушков высказался о санкциях США против Турции

Пушков высказался о санкциях США против Турции
Алексей Пушков. Фото: Pixabay

Российский сенатор прокомментировал происходящее на своей страничке в Twitter.

Так, член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты всегда заботятся о собственной выгоде, а сделки вроде нынешних турецких санкций являются очередным поводом ее извлечь.

Такое мнение сенатор вывел из того, что в американские санкции против Турции не вошли поставки оружия, а это означает, что несмотря на внешнюю демонстрацию недовольства поведением бывших союзников, США продолжат поставлять им (Турции) оружие.

В таком случае, полагает Пушков, реакция США — «буря в стакане воды».

Ранее GazetaSPB сообщила, что подсчитаны потери России после отказа от доллара и перехода к хранению резервов в евро, юанях и золоте.

Пушков США турция
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