Полиция задержала мужчину, объявленного в международный розыск

После ареста сотрудники полиции оперативно уведомили о задержании инициатора розыска.

Вчера 15 октября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Главка смогли установить местонахождение мужчины, гражданина одной из среднеазиатских республик, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержанным оказался молодой человек в возрасте 26 лет. Мужчина объявлен в розыск на родине, так как обвиняется в совершении кражи.

На данным момент арестованный заключен под стражу. Полиция уведомила инициатора розыска о задержании подозреваемого.

Ранее GazetaSPB сообщила, что полиция Сланцевского района задержала пенсионерку, которая в ходе домашнего конфликта всадила нож в грудь зятю.