Полиция задержала мужчину, объявленного в международный розыск

Полиция задержала мужчину, объявленного в международный розыск
Полиция расследует дело о нападении. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

После ареста сотрудники полиции оперативно уведомили о задержании инициатора розыска.

Вчера 15 октября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Главка смогли установить местонахождение мужчины, гражданина одной из среднеазиатских республик, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержанным оказался молодой человек в возрасте 26 лет. Мужчина объявлен в розыск на родине, так как обвиняется в совершении кражи.

На данным момент арестованный заключен под стражу. Полиция уведомила инициатора розыска о задержании подозреваемого.

Ранее GazetaSPB сообщила, что полиция Сланцевского района задержала пенсионерку, которая в ходе домашнего конфликта всадила нож в грудь зятю.

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