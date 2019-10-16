Генсек ООН поддерживает позицию России по визовому делу США

Конфликт до сих пор не урегулирован. Фото: Pixabay

Конфликт до сих пор не урегулирован. Фото: Pixabay

Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.

Политик сообщил, что российским представителям удалось убедить многие государства в том, что у России правильная позиция, справедливые требования, а государство, где располагается штаб-квартира организации (США), нарушило свои обязательства по общему соглашению о ее расположении.

Кроме того дипломат отметил, что официальные представители Ирана, Кубы, Никарагуа, КНДР и Китай также поддержали российскую позицию по случившемуся нарушению.

Напомним, что конфликт разразился на почве того, что США не выдали вовремя визы 18 российским дипломатам, которые должны были участвовать в заседании ООН по вопросам разоружения. Однако из-за невыдачи виз не смогли присутствовать.

Ранее GazetaSPB сообщила, что два комитета ООН нарушили свою работу из-за не выданных россиянам виз.