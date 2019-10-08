Два комитета ООН нарушили работу из-за не выданных россиянам виз

Два комитета ООН нарушили работу из-за не выданных россиянам виз
Невыдача виз повлекла за собой последствия. Фото: Pixabay

Комитеты под номерами шесть и один Генеральной ассамблеи ООН были вынуждены на время нарушить работу из-за не выданных российским дипломатам виз.

Начало заседания Первого комитета ООН было отложено из-за проблем после невыдачи американских виз дипломатам из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской дипломатической делегации.

Напомним, что немногим ранее сообщалось о запоздании выдачи американских виз семерым российским дипломатам. Задержка помешала российской делегации полноценно участвовать в работе заседания.

Такое поведение США вызвало крайне негативную реакцию со стороны российской власти. Один из дипломатов предложил переместить штаб-квартиру в Женеву. Также автор этой инициативы отметил, что одним из основных условий расположения квартиры в США стало предоставление беспрепятственного въезда на территорию страны всех участников делегаций стран-участниц ООН, что и было нарушено.

Ранее GazetaSPB сообщила, что Россия предлагает переместить штаб-квартиру ООН.

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