Россия предлагает изменить место штаб-квартиры ООН

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский выдвинул это предложение и рассказал, что трети российской делегации не выдали вовремя визы.

Российский дипломат предложил, начиная с 2020 года, проводить заседания Первого комитета Генассамблеи ООН, решающего вопросы разоружения, в Вене или Женеве. Причина того предложения, по словам Полянского в том, что США не выдали вовремя визы трети российской делегации.

Также политик подчеркнул, что перенос места проведения заседаний необходим для нормализации работы комитета, сообщает ТАСС.

Кроме того, Дмитрий Полянский рассказал, что треть российской делегации, которая должна была принять участие на заседании в четверг, не получила вовремя визы.

Так, главное, что потребовал представитель России на встрече ООН, это взять временную паузу в работе для «урегулирования» вопросов.

Полянский напомнил ,что положения от 1947 года о штаб-квартире ООН обязывают США обеспечивать полностью беспрепятственный доступ к центральным учреждениям ООН всех без исключений официальных представителей государств-членов. Дипломат отметил, что США дарована привилегия иметь штаб-квартиру в своей стране, в обмен на вышеуказанные обязанности.

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