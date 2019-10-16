Мошенников задержали в момент передачи денег в Петербурге

Жительница Петербурга сообщила в транспортную прокуратуру о мошеннических действиях знакомых. Со слов заявительницы, они незаконно хотели присвоить себе ее денежные средства.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили двух причастных: 62-летнюю женщину и 47-летнего мужчину. Они предложили заявительнице помощь в творческом конкурсе. Злоумышленники пообещали, что замолвят за участницу слово «нужным людям», а также гарантировали победу.

За свои «услуги» горе-помощники потребовали миллион рублей. Однако обещания выполнять не намеревались, да и не имели таких возможностей. Заполучить денежные средства мошенникам не удалось, так как они были задержаны с поличным сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского линейного управлении МВД РФ на транспорте.

Как сообщили на сайте Министерства внутренних дел РФ, в отношение задержанных возбуждено уголовное дело. Их могут лишить свободы на срок до шести лет.

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