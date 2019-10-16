В Петербурге осудят банду угонщиков дорогих авто

Преступники похитили автомобили на сумму 5,7 миллионов рублей., сообщают в прокуратуре Санкт-Петербурга. Фото: Google View

Преступники похитили автомобили на сумму 5,7 миллионов рублей., сообщают в прокуратуре Санкт-Петербурга. Фото: Google View

Шестеро преступников украли одиннадцать автомобилей на общую сумму в почти 6 миллионов рублей.

Как выяснилось в ходе следственных мероприятий, инициатором создания группы угонщиков стал ранее судимый за преступления против частной собственности житель Петербурга. Он подговорил своего знакомого найти подходящих для этого дела людей.

После того, как состав преступной группы был сформирован, злоумышленники похитили на территории Петербурга 11 дорогостоящих иномарок. Один из угонщиков проникал в салон автомобиля, за которым велось подготовительное наблюдение, заводил двигатель и перегонял машину в безопасное место. Оно находилось во дворах улицы Антоновской, где преступники меняли госномера иномарок.

Дело направлено в Калининский район суд.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургский бизнесмен остался без Range Rover стоимостью 7,5 млн рублей.