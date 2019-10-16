Менеджер Rammstein рассказал, почему ударил охранника в Петербурге

Менеджер Rammstein рассказал, почему ударил охранника в Петербурге
Менеджер группы Rammstein Анар Рейбранд и Тилль Линдеманн. Фото: instagram.com/reiband

Менеджер группы Rammstein Анар Рейбранд объяснил причину конфликта с охранником на пристани «Спуск со львами» на Адмиралтейской набережной.

Инцидент произошел в ночь на 15 октября. Рейбранд с компанией вышел с корабля. Заметив, что охранника нет поблизости, он снял цепочку и попытался пройти мимо турникета. Охранник заметил это и сделал замечание.

Менеджер Rammstein отметил, что мужчина ругался матом. Из-за этого Рейбранд не выдержал и ударил его.

«В последний раз, когда он повернулся, он просто-напросто обругал меня матом», — приводит слова менеджера группы 5-tv.ru.

Рейбранд добавил, что после инцидента он позвонил в яхтенную компанию и проинформировал их о случившемся.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что огненное шоу Rammstein в Петербурге приняли за пожар. Очевидцев напугал столб дыма в районе «Газпром Арены».

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