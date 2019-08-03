Огненное шоу Rammstein приняли за пожар на “Газпром арене”

Немецкие металлисты выступили в Санкт-Петербурга в пятницу вечером.

Огненное шоу Rammstein напугало петербуржцев. Немецкие металлисты дали концерт на “Газпром арене” в пятницу вечером 2 августа.

Житель Санкт-Петербурга опубликовал видео со столбом дыма над стадионом на Крестовском. Он предположил, что на стадионе произошел пожар, но ему немедленно объяснили, что файер-шоу является обязательным элементом любого концерта Rammstein.

Немцы устроили гастроли по Европе после выпуска альбома Rammstein 17 мая 2019 года. Музыканты уже успели выступить в Москве.

Напомним, сегодня на “Газпром-арене” пройдет матч “Зенита” и “Краснодара”, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила, обе команды были недовольны выбранной датой — футбольный клуб Санкт-Петербурга в частности протестовал из-за того, что стадион могут не успеть подготовить к футбольной игре после концерта.