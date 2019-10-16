В Петербурге туристка из Италии лишилась украшений на 800 тысяч рублей

Приехавшая в Северную столицу из Флоренции итальянка обратилась в полицию по поводу пропажи ювелирных украшений стоимостью почти миллион рублей.

Женщина недосчиталась драгоценностей, распаковывая свои чемоданы по приезде в гостиницу. Об этом она рассказала правоохранительным органам во вторник, 15 октября. По словам потерпевшей, злоумышленники выкрали её косметичку, в которой находились серьги, часы, золотые кольца и браслет.

Ущерб итальянка оценила в 800 тысяч рублей. На данный момент полиция занимается поиском воров и уточнением обстоятельств произошедшего.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что житель Северной столицы, решив проехать от улицы Рубинштейна до Морской набережной на попутке в 4 утра, стал жертвой ограблений. Мигранты забрали у пассажира iPhone XR и портмоне.