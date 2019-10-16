Макаров поддержал возвращение смертной казни

Председатель Законодательном собрания Петербурга Вячеслав Макаров выступил за отмену моратория на смертную казнь. Дискуссия разгорелась после убийства девочки в Саратове.

Макаров подчеркнул, что есть преступления, которым нет оправдания.

«Преступления против детства, против материнства, зверские преступления безусловно должны наказывается высшей мерой наказания», — приводит слова спикера «Интерфакс».

За снятие моратория на смертную казнь председатель петербургского парламента выступает несколько лет. В частности, инициативу он продвигал после смерти 12-летней девочки на Большой Разночинной улице в Петербурге в 2007 году.

Об отмене смертной казни в России вновь заговорили после убийства девятилетней школьницы в Саратове. Петицию за возврат наказания распространили жители города. В поддержку подписалось около 40 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что проститься с девочкой в Саратове пришли несколько сотен человек. К храму апостолов Петра и Павла пришли жители города, родственники и одноклассники ребенка.